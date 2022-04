7 personnes arrêtées après le braquage à Cotonou

Cinq personnes ont été interpellées par la Police républicaine en plus des deux autres arrêtées lors du braquage opéré à Cotonou vendredi 08 avril dernier.

Au total, 7 personnes ont été interpellées suite au braquage opéré, vendredi 08 avril 2022, à Cotonou vers carrefour La Roche. Selon Frissons radio cinq personnes ont été interpellées par la Police républicaine en plus des deux autres arrêtées le jour du braquage.

Deux individus à bord d’une moto et armés d’un pistolet automatique ont braqué un homme d’affaires indien vers 13 h, vendredi 08 avril 2022, au carrefour La Roche à Cotonou. Les hors-la-loi ont réussi à s’enfuir avec 80 millions FCFA.

Le chauffeur de l’homme d’affaires, qui était permissionnaire le jour de l’incident, ainsi que son remplaçant ont été arrêtés.

La police a ouvert une enquête.

M. M.

13 avril 2022 par ,