7 localités bénéficient d’électricité

Des localités situées dans le département de l’Atacora bénéficient désormais d’électricité. Il s’agit de Pelima dans la commune de Kouandé, Batia et Ouankou à Tanguiéta, Niéhoun, Tankouari, Kouforpissika et Koutouricondika dans la commune de Matéri.

La mise en service de ces ouvrages a été faite les 18 et 19 décembre 2019 par une délégation du ministère de l’énergie conduite par le Secrétaire Général, Jean-Claude Gbodogbe.

Réalisés par l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Énergie (ABERME) dans le département de l’Atacora, les ouvrages d’électrification rurale impactent plusieurs ménages.

Dans les localités de Pelima dans la commune de Kouandé et Batia à Tanguiéta, il a été procédé au raccordement du réseau de la SBEE. Environ 200 ménages à Pelima et 300 à Batia bénéficient des ouvrages dont les travaux sont évalués respectivement à près de 52 et 192 millions de francs CFA.

Les localités Ouankou à Tanguiéta, Niéhoun, Tankouari, Kouforpissika et Koutouricondika dans la commune de Matéri ont bénéficié de micro centrales solaires photovoltaïques avec construction de château d’eau.

Les travaux dans le village de Ouankou sont estimés à 320 millions FCFA au profit de 200 ménages et 100 ménages dans chacune des localités de la commune de Matéri pour plus de 216 millions de francs CFA dans chaque village.

Selon le directeur général Adjoint de l’ABERME, Florent Orou Fico, il va falloir que les populations préservent les installations des actes de vandalisme.

Le représentant du ministre de l’énergie Jean-Claude Gbodogbe a invité les populations à s’abonner massivement, surtout que le gouvernement béninois a procédé à la réduction du coût des branchements à travers un prix promotionnel de branchement fixé à 50. 000 FCFA.

Akpédjé AYOSSO

