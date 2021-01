7 autres candidats s’annoncent pour le scrutin

Le Chef de l’Etat Patrice Talon et son colistier probable ne seront pas seuls en lice pour le scrutin du 11 avril 2021. A trois mois de la tenue de la présidentielle, sept autres candidats se positionnent pour participer à l’élection.

Selon les informations, D’Almeida Samson Koffi alias DSK, Nathanaël Kotty et Samuel Batcho ont adressé des correspondances aux partis UP et BR pour l’obtention de parrainages à l’élection présidentielle. Depuis sa résidence privée à Saint-Amour en France, Ferdinand Lawson a annoncé, jeudi 21 janvier 2021, sa candidature à l’élection du 11 avril prochain. L’officialisation tarde à venir mais, Reckya Madougou l’ex ministre de l’ancien président Boni Yayi serait aussi dans le starting-block.

Aux dernières nouvelles, les personnalités telles que Moïse Kérékou et Nourou-Dine Saka Saley seraient également en course.

