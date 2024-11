7,9 milliards FCFA au Ministère du Travail en 2025

La Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys a défendu, lundi 18 novembre 2024, devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le projet de budget de son département ministériel.

C’est un budget de 7.995.442.006 FCFA répartis en dépenses ordinaires à 7.695.442.006 Fcfa et dépenses en capital estimées à 300.000.000 Fcfa que la ministre Ministre du Travail et de la Fonction Publique a présenté lundi 18 novembre 2024 aux députés membres de la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Ce budget marque une augmentation de 4,07 % par rapport à celui de 2024, qui était de 7.682.736.688 milliards de FCFA. Cette hausse est principalement due à une augmentation des charges liées au personnel. Adidjatou Mathys a souligné que ce budget s’inscrit dans une démarche de gestion efficace et rationnelle des ressources publiques, visant à soutenir une croissance économique rapide, à réduire la pauvreté et à construire une administration axée sur le développement.

Les grands projets prévus pour 2025

Le ministère a prévu quatre projets majeurs pour la période 2025-2027. Ces initiatives visent à moderniser et renforcer les capacités administratives à travers 4 Programmes/Projets phares. Il s’agit du Programme de renforcement des capacités du ministère d’un montant de 100 millions FCFA du budget national pour construire et équiper les directions départementales ; du Projet d’appui à la réforme et à la modernisation de l’administration publique (PARMAP) qui vise la modernisation de l’administration publique béninoise ; le Projet d’appui à la restructuration et à la modernisation de la fonction publique (PARMFP) d’un montant de 73 millions de FCFA prévus pour 2025 sur le budget national visant à réformer la fonction publique en adoptant un nouveau modèle de prestation de services publics et le Projet d’appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l’État (PAMGRHE) d’un financement de 100 millions de FCFA sur le budget national pour optimiser la gestion des ressources humaines de l’État.

Ces projets traduisent l’engagement du gouvernement à renforcer l’efficacité administrative et à moderniser les services publics pour mieux répondre aux besoins des citoyens.

Noter que le don de 165 millions de FCFA pour 2025 sur le PARMAP n’a pas encore été obtenu mais une contrepartie nationale de 27 millions de FCFA est inscrite au budget. La phase 2 dudit projet, cofinancé par le PNUD, est en cours.

