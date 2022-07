66 MWc d’énergie solaire pour Bohicon , Djougou Parakou et Natitingou

Le gouvernement béninois a signé ce lundi 04 juillet 2022 avec le groupement Green Yellow/Egnon quatre (04) conventions de concession pour quatre centrales. La cérémonie présidée par le Ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni a eu lieu en présence du ministre de l’Energie Jean-Claude Houssou, des responsables du groupement Green Yellow et des ambassadeurs des Etats-Unis et de la France.

Dans son programme d’actions, le gouvernement béninois a prévu la construction de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 100 MW sur le territoire national. Pour atteindre cet objectif, il a été envisagé la conception, le financement, la construction, l’exploitation, l’entretien-maintenance et le transfert de quatre centrales photovoltaïques, sous le régime de la concession.

En Conseil des ministres le 25 mai 2022, le gouvernement a autorisé la construction de ces quatre centrales solaires photovoltaïques dans quatre communes du Bénin à savoir Bohicon, Parakou, Natitingou et Djougou. Le but est d’assurer un plus grand accès à une énergie fiable. C’est dans ce cadre que le ministre de l’Energie, Jean-Claude Houssou a procédé à la signature des quatre conventions de concession avec le groupement Green yellow/Egnon.

Les quatre centrales d’une puissance totale de C’est 66 MWc sont réparties comme suit : Bohicon (19,8 Mwc), Parakou (19,8 Mwc), Djougou (13,2 Mwc) et Natitingou (13,2 Mwc). Le projet s’arrime avec le Plan Directeur de Développement du Secteur de l’Energie (PDDSE). Sa mise en œuvre va générer des emplois et impacter plusieurs secteurs clés de développement.

