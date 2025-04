6 nouveaux ambassadeurs béninois reçus dans l’Ordre national

Les nouveaux ambassadeurs du Bénin près le Maroc, le Koweït, le Qatar, la Chine, l’Inde et les Etats-Unis ont été élevés à divers rangs dans l’Ordre national le jeudi 24 avril 2025. La cérémonie de distinction a été présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, grande chancelière de l’Ordre national du Bénin.

Des ambassadeurs béninois admis dans l’ordre national. Au nombre de 6, ils ont reçu leurs insignes le jeudi 24 avril 2025. Il s’agit de Joseph Ahanhanzo, nouvel ambassadeur du Bénin au Maroc, Badirou Aguèmon, nouvel ambassadeur du Bénin au Koweït, et Nouhoume Bida Youssoufou Abdouramani, nouvel ambassadeur du Bénin au Qatar, élevés tous au grade de grand officier de l’Ordre national du Bénin.

A l’instar de ces nouveaux diplomates, Franck Adjagba, nouvel ambassadeur du Bénin en Chine, Erick Jean-Marie Zinsou, nouvel ambassadeur du Bénin en Inde et Agniola Ahouanmènou, nouvel ambassadeur du Bénin aux États-Unis d’Amérique, ont accédé au grade de commandeur de l’Ordre national du Bénin. Ces 6 nouveaux ambassadeurs ont été élevés à ces rangs conformément aux dispositions en vigueur ; lesquelles stipulent que toute personne nommée à la tête d’une mission diplomatique soit d’office élevée au grade de commandeur avant son départ en mission.

Au cours de la cérémonie de distinction, la vice-présidente de la République, après avoir rappelé les les mérites de chacun des récipiendaires, leur a prodigué de sages conseils. « Battez-vous contre vents et marées pour la réalisation de vos rêves pour votre patrie du fait de votre position […] », a-t-elle conseillé.

Conscients de la mission qui leur est confiée, Joseph Ahanhanzo, porte-parole des récipiendaires a rassuré. « Nous ferons de sorte que les Béninois qui sont dans nos pays d’accueil soient fiers d’être des Béninois à part entière », a promis le nouvel ambassadeur du Bénin près le Royaume du Maroc.

Après cette distinction, les nouveaux ambassadeurs pourront rejoindre leurs différents postes. Leur déploiement s’inscrit dans la volonté du gouvernement pour un meilleur rayonnement du Bénin à l’international.

