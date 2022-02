6 cybercriminels interpellés à Agblangandan

La police a mis la main sur six (06) cybercriminels présumés en pleine activité criminelle à Agblangandan, département de l’Ouémé dans la soirée du lundi 31 janvier 2022. Plusieurs objets ont été également saisis.

A la suite d’une descente effectuée, sur plainte, les agents de police du commissariat de l’arrondissement d’Agblangandan sis dans le département de l’Ouémé ont arrêté six (06) individus en pleine activité cybercriminelle dans la soirée du lundi 31 janvier 2022. Les forces de sécurité ont également retrouvé et saisi douze (12) ordinateurs portatifs avec leurs accessoires, deux (02) clés de connexion internet, un (01) routeur wifi, deux (02) cartes bancaires et un lot de plaquettes de cartes SIM de réseau de téléphonie mobile. Les six (06) cybercriminels présumés ont été déposés en prison en attendant leur présentation au procureur de la République.

M. M.

1er février 2022 par ,