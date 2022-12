6 agents d’une station JNP condamnés à 05 ans de prison

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a condamné, lundi 12 décembre 2022, six agents d’une station JNP à 5 ans de prison dont 1 an ferme et à une amende de 30 millions FCFA.

Interpellés pour vol de tickets valeur à code barre dans une station JNP sise à Parakou, six (06) pompistes étaient à la barre lundi 12 décembre 2022 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Les prévenus ont été condamnés à 5 ans de prison dont 1 an ferme et à une amende de 30 millions FCFA, a rapporté Libre Express, à l’issue de l’audience.

M. M.

13 décembre 2022 par