56.199 agents recrutés de 2016 à ce jour

Sous le gouvernement Patrice Talon, 56.199 agents dont 22.138 fonctionnaires et contractuels ont été recrutés au profit de l’administration publique. C’est le point fait part la ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys, ce jeudi 12 septembre 2024, dans l’émission « PAG 2021-2026 : Reddition de comptes » sur la télévision nationale.

En 8 ans, le gouvernement de Patrice Talon a organisé plusieurs concours au profit de l’Administration publique. De 2016 à ce jour, informe Adidjatou Mathys, 56.199 agents ont été recrutés dont 22.138 fonctionnaires et contractuels de l’Etat (tous secteurs confondus) et 34.061 aspirants au métier d’enseignant du Primaire et du Secondaire (le reversement en agents contractuels de l’Etat est déjà décidé et les modalités sont en cours de définition).

A en croire la ministre, d’autres recrutements de 2.742 agents sont en cours dont 1500 pour la Police, 796 pour la Santé, 300 pour la Douane et le Trésor public, 146 pour la Justice (dont 100 greffiers). Le gouvernement a aussi régularisé la situation des milliers d’agents en service sans contrat.

L’organisation des concours sous le président Patrice Talon est aussi marquée par une transparence totale. « L’une des premières mesures prises par le gouvernement dès 2016 a été de mettre fin aux concours frauduleux », a indiqué la ministre Adidjatou Mathys. Avant 2016, poursuit-elle, la proclamation des résultats des concours de recrutement des agents de l’Etat se faisait sur un délai moyen de six (06) mois. Désormais, 15 jours après la composition les résultats sont proclamés. Le gouvernement travaille pour que d’ici 2025, les résultats des concours soient proclamés en 10 jours.

« L’administration béninoise se porte mieux que par le passé. Elle s’est engagée dans un processus de modernisation pour devenir une véritable administration de développement », a déclaré le ministre du Travail et de la Fonction Publique.

13 septembre 2024