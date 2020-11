54 milliards FCFA pour le ministère chargé de l’eau

Le budget du ministère des mines et de l’eau, exercice 2021 s’élève à 54.491.119.000 FCFA contre 49.401.053.000 FCFA pour 2020. Il est enregistré un accroissement de 10,30%.

Le budget est revu à la hausse pour faire face aux besoins des populations en eau potable. « Les localités qui ne sont pas touchés par les programmes d’accès à l’eau le seront en 2021 ; car 2021 est l’année qui a été fixée pour l’atteinte des objectifs pour l’accès à l’eau pour tous. Nous pensons que même si les travaux ne seront pas achevés au 31 décembre 2021, que les travaux dans toutes les localités puissent être en cours ou totalement achevés », a indiqué le ministre de l’eau et des mines, à l’issue des travaux avec la commission budgétaire de l’Assemblée Nationale. Selon Samou Seidou Adambi, sur les 54 milliards FCFA, 44 seront consacrés au secteur de l’eau. 03 milliards FCFA environ seront utilisés pour les mines et le reste pour le pilotage du ministère et tout ce qui s’ensuit. « (…) La priorité c’est l’eau parce que l’eau c’est la vie. Le gouvernement en a fait sa priorité », a martelé le ministre.

M. M.

26 novembre 2020 par