538 000 casiers judiciaires délivrés en ligne en 4 ans

Depuis la mise en place de la délivrance en ligne du casier judiciaire en 2020, ce document a été beaucoup demandé par les citoyens béninois.

Près de 538 000 casiers B3 ont été délivrés en ligne à la date du 2 avril 2024, soit 4 ans seulement après la mise en œuvre de la digitalisation. Une forte demande qui s’explique par le fait que : « Les citoyens accèdent à ce document plus facilement et rapidement, sans avoir à se rendre physiquement dans la juridiction du lieu de leur naissance », selon le ministre de la justice et de la législation.

« Avant 2016, la délivrance des casiers judiciaires (…) en République du Bénin, nécessitait de se déplacer vers les juridictions et parfois celle du lieu de naissance. Le demandeur ne pouvait pas savoir dans quel délai il obtiendrait ses documents, il devait parfois parcourir de longues distances et dépenser aussi beaucoup d’argent sans être sûr d’avoir gain de cause. En un mot, il endurait diverses tracasseries. Ces tracasseries et les délais d’attente impactaient particulièrement les procédures nécessitant ces documents (…) », a expliqué le ministre, jeudi 13 février 2025 lors de la séance de reddition de comptes diffusée à la télévision nationale.

Yvon Détchénou précise que la simplification administrative a considérablement amélioré l’efficacité du système judiciaire.

Les citoyens béninois résidents et de la diaspora peuvent obtenir leur e-casier judiciaire sur le portail national des services publics, accessible à l’adresse web https://www.service-public.bj/

M. M.

14 février 2025 par ,