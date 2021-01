500 élèves-agents de police bientôt recrutés

Le concours de recrutement de 500 élèves-agents de police au titre de l’année 2021 sera organisé dans les prochains. L’information est rendue publique, mercredi 20 janvier 2021, à l’issue du conseil des ministres. Selon le conseil des ministres, le recrutement vise à doter la police républicaine et ses structures de personnels suffisants aux fins de mieux faire face aux défis sécuritaires.

500 agents avaient été retenus au concours de recrutement organisé au titre de l’année 2020 au profit de la police Républicaine. Le Ministère de l’intérieur et de la sécurité se chargera de rendre publiques, au moment opportun, les conditions et les pièces constitutives du dossier de participation du recrutement de 500 élèves-agents de police au titre de l’année 2021.

M. M.

20 janvier 2021 par