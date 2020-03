5 partis sur les 09 enregistrés, en difficulté à la CENA

Sur les 9 formations politiques qui se sont rendues ce mercredi 11 mars 2020 à la CENA pour le dépôt de dossier de candidature, 5 sont en difficultés. Selon le point fait par le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) Emmanuel Tiando ce jeudi 12 mars 2020, certains partis n’ont pas encore soumis leurs dossiers.

Les partis n’ayant pas encore soumis leurs dossiers sont : l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), le Mouvement Populaire pour la Libération (MPL), Force cauris pour le développement du Bénin (FCDB) et le Parti pour l’Engagement et la Relève (PER).

Ces partis ne sont pas présentés aux équipes de la CENA.

Ils ont jusqu’à 16 heures pour soumettre leurs dossiers. Dans le cas contraire, ils subiront tout simplement la rigueur de la loi. La CENA procédera à la fermeture définitive de ses portes.

Les 4 autres partis dont les dossiers sont en cours d’examen pourront obtenir leurs récépissés provisoires dans quelques heures.

A.A.A

