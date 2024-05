5 individus interpellés pour usage de produits psychotropes

Les éléments de la police républicaine ont interpellé, lundi 27 mai 2024, cinq (5) individus au quartier Scoa Gbéto et à Jonquet.

Une équipe mixte des agents de police des commissariats du 5e et du 7e arrondissements de Cotonou a effectué ce lundi, une descente dans des ghettos au quartier Scoa Gbéto, dans la rue Colatinsa, et à Jonquet, en face du parc automobile. La police a interpellé cinq (5) individus pour détention, usage et trafic de produits psychotropes. Une importante quantité des substances a été saisie par les éléments de la police républicaine.

Pour assurer la sécurité de la population, les 13 commissariats du Littoral mènent depuis une opération anti-ghetto à Cotonou.

A.A.A

28 mai 2024 par ,