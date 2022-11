5 individus dont 4 Béninois arrêtés en France

Cinq (05) personnes dont quatre Béninois ont été déférés, jeudi 17 novembre 2022, au parquet de Dunkerque (France) pour escroquerie en bande organisée et blanchiment.

La gendarmerie de Lille (France) a démantelé un réseau d’escrocs dont le cerveau serait au Bénin.

Le cerveau de la bande serait un ressortissant béninois.

Les mis en cause ont usurpé l’identité de quatre sociétés de matériels agricoles et de BTP ne disposant pas de site internet pour des ventes fictives de matériel agricole.

Les ventes fictives en ligne ont permis au réseau de soutirer plus de 520.000 euros (plus de 340 millions FCFA) à une quarantaine de personnes dont des ressortissants français, et d’autres pays européens et des Etats-Unis.

