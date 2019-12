45 élèves bientôt papas dans l’Atacora

Ils sont 45 élèves et 04 enseignants reconnus comme auteurs de grossesses en milieu scolaire dans l’Atacora. C’est la direction départementale de l’enseignement secondaire du département qui a révélé ces chiffres. Ce sont les communes de Natitingou et de Tanguiéta qui viennent en tête avec 09 cas chacune. Ensuite, Pehunco et Kouandé avec 07 cas chacune. 05 élèves à Boukoumbé, 04 à Matéri, 03 à Kérou et 01 à Cobly.

04 enseignants à Boukoumbé, Cobly, Matéri et Natitingou se retrouvent aussi sur liste des auteurs de grossesse.

La direction départementale de l’enseignement secondaire indique qu’au niveau des artisans, 157 personnes sont auteurs de grossesse. C’est la commune de Pehunco qui vient en tête avec 32 cas. Elle est suivie de Tanguiéta avec 31 cas, Boukoumbé 25 cas, Matéri 24 cas, Natitingou 18 cas, Kouandé 15 cas et Kérou 07 cas.

Les communes de Toucountouna et de Cobly quant à elles dénombre 03 et 01 cas.

G.A.

19 décembre 2019 par