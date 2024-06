43 personnes interpellées pour détention et usage de chanvre indien

Les éléments de la police républicaine ont procédé, samedi 15 juin 2024, à l’interpellation de 43 individus pour détention, usage et trafic de chanvre indien à Hêvié Liklan, dans la commune d’Abomey-Calavi.

La police républicaine poursuit sa lutte contre le trafic de drogue. Suite aux plaintes de la population, elle a procédé au démantèlement d’un vaste ghetto près du carrefour Hêvié Liklan. Leur descente dans le ghetto, samedi 15 juin, a permis d’interpeller (43) individus, dont une femme, pour détention, usage et trafic de chanvre indien.

Les agents de la police républicaine ont saisi des liqueurs en sachet, une quantité importante de chanvre indien et des accessoires de consommation. L’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (OCERTID) est appelé à faire des tests sur les personnes interpellées et analyser les produits

saisis.

