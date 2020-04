40 appareils PCR de laboratoire livrés au Bénin

Le Bénin continue de recevoir des matériels médicaux dans le cadre de lutte contre la pandémie du coronavirus. Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin, et son collègue de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni ont réceptionné ce dimanche 19 avril 2020 à l’aéroport de Cotonou, un lot important de matériels médicaux.

La commande du gouvernement Talon réceptionnée ce dimanche est composée de 02 millions de masques chirurgicaux et 40 appareils PCR de laboratoire. Selon le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin, les appareils PCR permettent « de faire la lecture des prélèvements que nous faisons dans le cadre du diagnostic ››. Les ministres ont également réceptionné d’autres équipements pour le laboratoire.

A en croire Benjamin Hounkpatin, cette livraison d’équipements de laboratoire va forcément augmenter la capacité diagnostique dans la stratégie de riposte du gouvernement.

« C’est fondamental parce que vous savez qu’avant de pouvoir traiter, il faut forcément diagnostiquer et nous n’avons qu’un seul laboratoire qui était déjà vraiment surexploité. Avec cet arrivage, nous allons pouvoir démultiplier, décentraliser le diagnostic et de ce fait devenir plus efficace dans la riposte », a annoncé le ministre de la santé.

Les 02 millions de masques chirurgicaux permettent également « d’asseoir encore la politique du gouvernement en matière de protection des personnes par le port systématique de masque ».

La menace étant toujours présente, ces équipements viennent renforcer les moyens dont le Bénin dispose pour lutter contre la propagation du Covid-19.

