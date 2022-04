4 prévenus comparaissent dans la disparition de l’ex maire Bada

Le procès des quatre personnes arrêtées à la suite de l’évasion de l’ex maire d’Abomey-Calavi Georges Bada s’est ouverte, jeudi 28 avril 2022, à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

Quatre personnes dont un policier détenues dans l’affaire de disparition du prisonnier et ex maire d’Abomey-Calavi Georges Bada, ont comparu, jeudi 28 avril 2022, à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet). Mais, seul le policier a fait sa déposition, selon Frissons radio.

Le procès a été renvoyé au 12 mai 2022.

À la barre, le policier a fait savoir que c’est à son arrivée au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga Cnhu-Hkm le vendredi 18 mars à 06 heures qu’il a constaté la disparition de l’ex maire alors que le poste radio était en marche dans la salle. À la question de savoir pourquoi le prisonnier n’était-il pas menotté. Le policier répond que l’état de santé de Georges Bada ne le permettait pas. « Depuis cinq mois environ que je le surveille, je ne l’ai jamais vu debout. À l’intérieur de sa cellule, il y a des cannes », explique le policier. Il ajoute qu’il ignore comment le prisonnier a pu se rendre aux toilettes. Le policier ajoute : « ce jour-là, il y avait deux policiers pour trois prévenus. S’il y en avait plus peut-être qu’il ne pourrait pas s’évader ».

Seul le policier a été écouté sur les quatre prévenus poursuivis pour « complicité d’évasion ».

La sœur de l’évadé Georges Bada, restée assise durant l’audience n’a pas été écoutée.

Condamné à 6 ans de prison ferme dans une affaire domaniale portant sur 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi, l’ex maire d’Abomey-Calavi s’est évadé du Centre Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) où il était admis pour des soins.

