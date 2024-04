4 policiers et 2 co-accusés jugés mercredi prochain

Quatre (04) policiers et leurs co-accusés dans l’affaire de bavure policière à Natitingou seront jugés le mercredi 24 avril 2024.

Le procès des agents de police et des personnes impliqués dans la bavure policière à Natitingou aura finalement lieu le 24 avril prochain selon Bip Radio. Après leur audience lundi 15 avril au tribunal de Natitingou, leur jugement avait été reporté pour le 15 mai 2024.

Dans cette affaire de bavure policière à Natitingou, 4 policiers et l’auteur de la vidéo séjournent en prison. La victime de la bavure policière a été libérée avec son ami. Les policiers sont poursuivis pour abus d’autorité, coups et blessures volontaires. Quant à la victime, elle est accusée de violence à agent dans l’exercice de ses fonctions et outrage à commandant de la force publique.

A.A.A

18 avril 2024 par ,