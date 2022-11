L’UP-R positionne 4 ministres du gouvernement sur sa liste

Quatre ministres du gouvernement du président Patrice Talon sont candidats du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) aux élections législatives de janvier 2023.

Le ministre des enseignements secondaire, de la formation technique et professionnelle, Kouaro Yves Chabi est positionné candidat du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) dans la 3è Circonscription Electorale dans le cadre des élections législatives.

Raphaël Akotègnon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale (15è Circonscription Electorale) ; Oswald Homéky, ministre des sports (16è Circonscription Electorale) et Jean Michel Abimbola, ministre du tourisme de la culture et des arts (22è Circonscription Electorale) sont candidats aux législatives sur la liste de déclaration de candidatures déposée, mercredi 2 novembre 2022, par l’UP-R à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

