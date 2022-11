4 douaniers béninois présentés à la CRIET cette semaine

Mis aux arrêts par la Brigade Economique et Financière (BEF) la semaine écoulée pour sortie frauduleuse de marchandises vivrières du territoire national, quatre (04) fonctionnaires de la douane béninoise seront présentés au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) cette semaine entre mardi ou jeudi.

Quatre (04) douaniers béninois ont été interpellés et écoutés entre mercredi et jeudi dernier par la Brigade Economique et Financière (BEF) dans une affaire de sortie illégale de produits vivriers du territoire béninois.

Poursuivis pour abus de fonction, les quatre douaniers ont été placés en garde-à-vue à la BEF. Les prévenus seront présentés au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) cette semaine entre mardi ou jeudi.

Les quatre douaniers arrêtés sont les sieurs Parfait Denou, Iwaka M’po, Mathias Amouzoun et Honoré Hounyo.

Une dizaine de personnes dont quatre ‘’Klébés’’ (intermédiaire) de douanier avait été présentées à la CRIET mardi 22 novembre dernier toujours dans le cadre du non-respect de l’interdiction de sortie des produits vivriers du territoire béninois.

Deux des prévenus (les klébés) ont été déposés en prison et les autres prévenus placés sous convocation pour une audience prévue pour le 05 décembre 2022.

M. M.

