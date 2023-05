36,2 millions FCFA spoliés par la plateforme Liyeplimal

Après ICC Services et Caméo Shell, une autre affaire de placement d’argent a fait des victimes au Bénin. Un dossier de 36,2 millions FCFA spoliés à une femme et à son frère par la représentation béninoise de la plateforme camerounaise d’investissement en ligne Liyeplimal a été examiné, lundi 22 mai 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Poursuivi pour « escroquerie via Internet » et en détention provisoire depuis le 20 avril 2023, le représentant de Liyeplimal au Bénin, une plateforme camerounaise d’investissement en ligne basée au Cameroun, a été présenté à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), lundi 22 mai 2023.

Les victimes, une femme et son frère, ont investi 36,2 millions sur la plateforme Liyeplimal. Des investissements qui devaient rapporter plus de 100% de gains après une année. Mais les victimes n’ont pu rentrer en possession de leur investissement au motif que la plateforme avait un problème.

Selon le témoignage de la femme, le prévenu lui a été présenté par un médecin qui dit être le spécialiste traitant de plusieurs autorités béninoises. C’est donc le médecin devenu ami de la famille qui a parlé du business de Liyeplimal à la femme.

La femme a fait un premier dépôt de 2 500 000 FCFA, un autre 3 200 000 FCFA et puis 12 800 000 FCFA sur un compte (Limo) créé en son nom par le représentant de Liyeplimal au Bénin. Elle confie avoir même vendu deux de ses parcelles pour investir dans le business.

Selon la déposition du frère de la femme, le représentant de Liyeplimal a exhibé un journal dans lequel il y avait une photo du PDG de Liyeplimal en compagnie d’un ministre camerounais. Le frère a indiqué avoir investi 3,2 millions FCFA dans Limo (crypto monnaie de Liyeplimal).

Le juge, président des céans, Guillaume Lally a demandé aux victimes si elles sont informées de l’affaite ICC services, celles-ci ont répondu ‘‘oui’‘.

A la barre, le prévenu ne reconnaît pas qu’il est le représentant de Liyeplimal au Bénin. Il dit être lui aussi une victime de Liyeplimal. L’accusé reconnaît avoir reçu 19200 dollars de la femme par le biais du médecin. A l’en croire, la dame dispose de 60.000 dollars sur Liyeplimal.

Le dossier a été renvoyé au 10 juillet 2023 pour les réquisitions et plaidoieries.

M. M.

23 mai 2023 par ,