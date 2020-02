Au terme d’une table ronde organisée ce jeudi 27 février 2020 à Cotonou, le gouvernement du président Patrice Talon a levé la somme de 323 milliards de francs CFA, soit plus de 107% des prévisions pour le financement de la Stratégie nationale de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle.

Le directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Houngbédji à travers un communiqué, a porté l’information à la connaissance du public.

La table ronde organisée ce jour fait suite à celle technique tenue du 29 au 30 juillet 2019. Elle vise à solliciter l’accompagnement technique et financier des partenaires au développement du Bénin pour la mise en œuvre des projets contenus dans différentes filières retenues dans la stratégie.

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, a souligné au cours des travaux que, pour faire du système éducatif un levier pour la transformation structurelle de l’économie, le Bénin a pris l’engagement de relever le défi de la professionnalisation de son système éducatif. Pour lui, il est temps de rompre avec un modèle éducatif qui a montré ses limites, renseigne le communiqué signé de Wilfried Léandre Houngbédji.

Selon Abdoulaye Bio Tchané, « c’est […] le moment de tourner une nouvelle page ».

Le Représentant résident de l’Unicef au Bénin, Claudes Kamenga au nom des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de l’éducation, a réitéré leur disponibilité à soutenir le gouvernement, à travers le sous-groupe Enseignement et formation technique et professionnelle mené par l’UNESCO.

Les membres de ce sous-groupe, souligne-t-il, sont d’ores et déjà mobilisés pour financer l’opérationnalisation de la nouvelle stratégie.

Selon le communiqué du directeur de communication de la présidence de la République, la réforme de l’enseignement et la formation technique et professionnel portée par le président de la République, Son Excellence Patrice Talon, a pour objectif de faire passer de 11% en 2019, à 70% en 2030, la proportion d’apprenants de l’EFTP de l’enseignement secondaire général post éducation de base.

Le gouvernement du Bénin tout en exprimant sa gratitude aux différents partenaires techniques et financiers, leur a renouvelé sa confiance au cours de cette table ronde, et rassure d’une mise en œuvre rigoureuse de la Stratégie nationale de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle 2020-2030.

