30ème anniversaire de la création de l’UEMOA

Le représentant résident à Cotonou de la commission de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), Yawovi Batchassi a annoncé ce mardi au cours d’une conférence de presse, la célébration de la 30 ème anniversaire de l’Union au Bénin. L’évènement aura lieu à Cotonou, le jeudi 18 juillet 2024 à l’Hôtel Golden Tulip le Diplomate.

Créée à Dakar le 10 janvier 1994, l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) célèbre ses 30 ans cette année.

Déjà le 10 janvier 2024, l’évènement a été célébré dans la sobriété au siège de l’institution à Ouagadougou au Burkina-Faso par une conférence animée par les membres d’organe et les cadres de la Commission en présence du Président de la Commission, des Commissaires et les membres des autres institutions de l’Union.

L’événement sera également célébré dans les tous les autres Etats membres de l’Uemoa d’où l’importance de la célébration à Cotonou, le jeudi 18 juillet 2024 à l’Hôtel Golden Tulip le Diplomate.

La commémoration des 30 ans de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) à cotonou s’articulera autour d’une conférence dont le thème est « UEMOA, 30 ANS/ une expérience d’intégration résiliente face aux chocs exogènes ».

Cette conférence, placée sous le parrainage du Ministre d’Etat, chargé de l’economie et des finanaces, se déroulera autour de deux sous thèmes : « Bilan des grandes réalisation et acquis de l’UEMOA au Bénin » et « Perspectives d’approfondissement de l’intégration régionale en lien avec la Vision 2040 de l’Union. »

« Cette conférence permettra de passer en revue les grandes réalisations de l’Union mais aussi de penser aux perspectives pour une meilleure intégration des Etats membres », a souligné le Représentant résident à Cotonou.

