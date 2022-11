300 maires francophones attendus à Cotonou en octobre 2023

En marge des travaux du Bureau de l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones ) à Tunis, une séance de travail a eu lieu, vendredi 18 novembre 2022, entre le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et Anne Hidalgo, maire de Paris. Les deux personnalités ont discuté aussi de l’organisation du prochain congrès de l’AIMF que Cotonou abrite en octobre 2023

Cotonou et Paris ont décidé de renforcer leurs relations à travers un accord de coopération décentralisée et d’échange bilatéral.

Le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et Anne Hidalgo, maire de Paris ont échangé sur l’organisation du prochain congrès de l’AIMF que Cotonou abrite en octobre 2023. Ce sera l’occasion de signer l’accord de coopération.

Selon le maire de Cotonou, « cet évènement mettra sans doute Cotonou sous orbite ».

« Plusieurs entendent parler de la transformation du Bénin depuis l’avènement du régime du Président Patrice Talon, c’est ainsi une occasion pour mieux vendre Cotonou et le Bénin car on aura à accueillir plus 300 maires du monde entier », a ajouté Luc Atrokpo.

A en croire, Anne Hidalgo, c’est une fierté pour « l’Association Internationale des maires francophones de répondre à l’invitation du maire de Cotonou, une ville et un pays de culture, d’art où le thème sera notamment les arts urbains ».

« Nous allons nous retrouver avec les maires de la Francophonie, ce qui représente environ 300 personnes qui vont travailler et échanger ensemble leurs bonnes pratiques grâce à l’énergie de la ville de Cotonou et à la volonté du maire de Cotonou de nous accueillir », a indiqué le maire de Paris.

A. Ayosso

