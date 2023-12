30 kg de chanvre indien saisis au poste de péage de Kpédékpo

La police a saisi, dimanche 03 décembre 2023, trente (30) kilogrammes de chanvre indien lors d’une fouille sur l’axe Kpédékpo-Zangnanado à hauteur du poste de péage et de pesage de Kpédékpo dans le département du Zou. Un suspect a été arrêté.

Lors d’une opération dans la matinée du dimanche 03 décembre 2023, les agents de police en service au commissariat de l’arrondissement de Kpédékpo ont repéré un colis suspect transporté sur une motocyclette sur l’axe Kpédékpo-Zangnanado à hauteur du poste de péage et de pesage de Kpédékpo.

« L’ouverture du colis suspecté a permis de découvrir trente (30) kilogrammes de chanvre indien soigneusement emballés », précise la police.

Le passager s’est enfui au moment de la fouille laissant le conducteur sur place. Ce dernier a été arrêté et mis à la disposition de l’Office Central de Répression du trafic illicite des Drogues et des précurseurs (OCERTID) sur instruction du Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey.

M. M.

6 décembre 2023 par ,