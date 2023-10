3 partis sur 13 à jour selon la CENA

Union progressiste le renouveau (UP Le Renouveau), Bloc Républicain (BR) et Les Démocrates (LD) sont les seuls partis sur les 13 ayant une existence légale au Bénin à disposer de sièges (national et départementaux) et d’organes fonctionnels au plan national, conformément aux dispositions de la loi n°2018-31 portant Charte des partis politiques en République du Bénin. Plusieurs autres irrégularités ont été constatées lors de la mission de suivi et de contrôle effectuée du 17 au 21 septembre 2023 par la CENA.

La mission de suivi et de contrôle de l’existence fonctionnelle des partis politiques effectuée par la Direction des partis politiques et des affaires électorales (DPPAE) a relevé des irrégularités, selon Le Matinal.

Seuls 3 sur les 13 partis politiques ayant une existence légale au Bénin disposent de sièges dans les départements. Il s’agit de l’Union progressiste le renouveau (UP Le Renouveau), Bloc Républicain (BR) et Les Démocrates (LD).

Seuls ces trois formations ont également des organes fonctionnels.

Au plan national, seuls 7 partis ont des sièges

Plus de la moitié des partis ne dispose pas de sièges dans les 12 départements.

Plusieurs partis ont installé leurs sièges dans des hameaux, dans des zones inaccessibles et au domicile des responsables, a précisé la même source.

