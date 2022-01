3 officiers supérieurs nommés au Commandement central

Trois officiers supérieurs de la Police républicaine ont été nommés Commandants centraux de différentes unités à travers une décision du Directeur Général de la Police républicaine (DGPR), contrôleur général de police Soumaïla Yaya, en date du 14 janvier 2022.

Les Contrôleurs généraux de Police AGOSSOUNON Eric ; AGUIDA Eugène ; GAFFAN Narcisse-Innocent Yaovi ont été nommés respectivement au Commandement central des unités territoriales ; Commandement central des unités spécialisées et au Commandement central des personnels hors rang. C’est par une décision en date du 14 janvier 2022 portant nomination de trois (03) Commandants centraux de la Police républicaine et signée du Directeur Général de la Police républicaine Soumaïla Yaya. Selon la décision, les officiers supérieurs nommés Commandants centraux sont appelés à prendre service au plus tard le mercredi 19 janvier 2022.

M. M.

20 janvier 2022 par ,