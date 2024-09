3 ministres nommés au CA de l’Agence de maintenance hospitalière

Les membres du Conseil d’administration (CA) de l’Agence nationale de Maintenance hospitalière ont été nommés par décret en date du 11 septembre 2024. Trois ministres du gouvernement du président Talon vont siéger au sein du Conseil.

Le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin ; le Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni et le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement José Didier Tonato sont nommés membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale de Maintenance hospitalière.

Madame R. Omolola Adjokê AKINTAYO épouse TCHANGAI, représentant de la Présidence de la République et madame Karine ISTIN, Directrice du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) sont les autres membres du CA.

Le Conseil d’Administration de cinq membres sera présidé par le ministre de la santé, selon l’article 2 du décret N° 2024 - 1091 du 11 septembre 2024 portant nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale de Maintenance hospitalière.

« La durée du mandat des membres du Conseil d’administration est de trois (03) ans et court à compter de la date de leur installation », selon l’article 3 du décret.

M. M.

25 septembre 2024 par ,