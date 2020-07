26 malades mentaux conduits au centre St Camille de Djougou

Une opération de récupération des malades mentaux errants a débuté ce mardi 14 juillet 2020 à Parakou. 26 malades mentaux ont été conduits au centre Saint Camille de Djougou.

L’opération a été conduite par le Fonds d’appui à la solidarité nationale, une direction sous tutelle du ministère des affaires sociales et de la microfinance. 26 malades mentaux errants ont été récupérés et pris en charge au centre Saint Camille de Djougou.

Lancée en novembre 2019 à Cotonou, l’opération a pour but de permettre aux malades mentaux de bénéficier d’une prise en charge thérapeutique adéquate pour la restauration de leur dignité. Cette opération va s’étendre aux autres villes du septentrion.

