26,98 milliards FCFA au Ministère des affaires sociales

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) a dévoilé son budget pour l’année 2025, marqué par une hausse notable. Les fonds attribués s’élèvent à 26,98 milliards de francs CFA, contre 25,46 milliards en 2024 , soit une augmentation de 6 %. Cette progression s’explique en grande partie par une hausse de 67,44 % des dépenses d’investissement public.

Pour l’année à venir, les priorités budgétaires du MASM s’articulent autour de plusieurs projets phares visant à renforcer la protection sociale, soutenir les populations vulnérables et promouvoir l’inclusion.

Cibles sociales prioritaires

Il est prévu le démarrage des travaux de construction et d’équipement des Guichets Uniques de Protection Sociale ; la rénovation des centres spécialisés pour les personnes handicapées et des centres de promotion sociale pour les aveugles ; des Transferts monétaires pour 150 000 ménages en situation d’extrême pauvreté dans les 77 communes, à travers le programme GBESSOKE (50 000 FCFA par transfert, à deux reprises) ; le outien économique à 2 500 ménages touchés par les chocs climatiques, avec une aide de 200 000 FCFA par foyer ; l’octroi de crédits pour équiper 3 000 artisans et la mise en œuvre du microcrédit Alafia pour stimuler l’entrepreneuriat ; l’extension de l’initiative des classes socio-éducatives et du programme ARCH formation dans quatre nouvelles communes ; des subventions aux établissements inclusifs pour l’éducation et la formation des personnes handicapées ; le lancement d’un centre d’assistance psychiatrique pour les personnes en situation de mendicité, la poursuite des aides financières pour les étudiants handicapés non boursiers et pour les familles vulnérables ayant des triplés ou plus ; la mise en œuvre d’un projet intégré pour les enfants de la rue et soutien continu aux enfants autistes ; le déploiement du projet ARCEPE-AHINADJE, destiné à développer la résilience économique et climatique des petites entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes...

19 novembre 2024