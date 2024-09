25 ans de célébration mémorable

MTN Bénin a une fois encore impressionné ses abonnés, samedi 31 août dernier, avec MTN Hype Y’ello Village pour la célébration de ses 25 ans d’existence. Un évènement à couper le souffle pour lequel, le 1er réseau de téléphonie mobile au Bénin a regroupé sur une même scène, une dizaine de stars nationales et internationales.

L’évènement était de taille. MTN Bénin a trouvé la meilleure solution pour célébrer ses 25 ans d’existence avec ses abonnés. Le leader du GSM au Bénin n’a pas lésiné sur les moyens pour faire plaisir à la population de Cotonou et ses environs. Le spectacle du samedi 31 août était à la taille de son organisateur.

Le but visé est de couronner ses 25 ans de présence, par un grand show et permettre à ses abonnés de passer des moments inoubliables de fin de vacances. Pour ce fait, au Palais des Congrès de Cotonou, toute la journée du samedi a été consacrée aux abonnés de MTN. Tous les services du 1er réseau étaient disponibles pour le bonheur des abonnés. De la mise à jour gratuite des numéros à l’activation des forfaits rien n’a manqué.

Le niveau du spectacle monte autour de 19 heures, ce samedi, avec les Disque-jockey (Famouz DJ, DJ Kelly, Fresh T DJ, DJ Lorato). Et ce, jusqu’à la montée sur scène des artistes invités.

Durant toute la soirée, plusieurs artistes locaux tels que Sessime, Bobo Wè, Conex et Don, Petit Miguelito, Zeynab et Dibi Dobo se sont succédés sur scène pour faire vibrer le Palais des Congrès de Cotonou, au rythme des performances exceptionnelles, devant un public joyeux. La cerise sur le gâteau est arrivée avec des stars internationales comme Didi B, Ruger et Santrinos Raphael. Le spectacle a tenu en haleine le public jusque tard dans la nuit.

C’était une occasion précieuse pour MTN Bénin de renforcer ses liens avec ses abonnés, en démontrant une fois de plus que même 25 ans après, MTN œuvrera dans la continuité de son engagement à accompagner les jeunes et à mettre en valeur la richesse de notre culture.

Marcel HOUETO

