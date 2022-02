24 personnes invitées à déposer leurs actes de propriété

Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Président des Commissions d’expropriation et d’indemnisation invite les personnes affectées dans le cadre du processus d’expropriation du périmètre ouest de Togbin sis sur la Route des Pêches, à déposer les actes de propriété ou de présomption de propriété à la mairie d’Abomey-Calavi, du mercredi 02 février au mardi 1er mars 2022. Il s’agit du titre foncier de la convention de vente, de l’attestation de détention coutumière et autres et la copie légalisée de la pièce d’identité et deux photos d’identité. Liste des personnes concernées.

2 février 2022 par ,