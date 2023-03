21 cybercriminels Nigérians condamnés

21 Nigérians ont été condamnés et 15 autres relaxés au bénéfice du doute, jeudi 23 mars 2023, par le parquet spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) pour des faits d’escroquerie par le biais d’un système électronique.

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a examiné, jeudi 23 mars 2023, quatre dossiers liés à des faits de cybercriminalité mettant en cause 36 Nigerians.

Six (6) cybercriminels ont été condamnés à 05 ans de prison et un million francs CFA d’amende chacun et sept (7) autres relaxés au bénéfice du doute dans le premier dossier.

La CRIET a condamné dans le deuxième dossier, deux (02) cybercriminels à cinq ans de prison dont trois ans ferme et deux ans assorties de sursis et une amende d’un million francs CFA chacun.

Dans le troisième dossier, dix (10) prévenus ont écopé de cinq ans de prison ferme et d’une amende de 10 millions FCFA chacun.

Trois (3) cybercriminels ont été condamnés à cinq ans de prison dont deux avec sursis et un million FCFA d’amende chacun dans le quatrième dossier.

