200 jeunes du septentrion recrutés au profit de Btex

A travers le Projet d’inclusion des jeunes (ProDIJ), plusieurs jeunes recrutés grâce au dispositif Azoli de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), ont été mis à la disposition de la société Bénin textile (Btex), l’une des industries de transformation de coton à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ce lundi 23 septembre 2024.

De la main d’œuvre locale pour les unités de transformation de coton opérant à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Après le recrutement d’une première vague de 400 jeunes du Nord-Bénin en juillet dernier, 200 autres jeunes de cette région du pays ont été recrutés au profit de la société Bénin textile. Ceci, grâce au dispositif Azoli, qui découle du Projet d’Inclusion des Jeunes, et destiné à promouvoir l’équité régionale dans l’accès à l’emploi au sein de la GDIZ.

Ces jeunes nouvellement recrutés ont été introduits à la zone économique spéciale ce lundi 23 septembre 2024, à l’occasion d’une cérémonie rehaussée par la présence du ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, Modeste KÉRÉKOU. L’autorité ministérielle avait à ses côtés, Urbain AMEGBEDJI, directeur général de l’ANPE et Létondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et de la promotion de la GDIZ.

L’Agence nationale pour l’emploi dans le cadre de cette initiative, a recruté 2406 jeunes provenant des départements du Nord-Bénin. Les 1806 restants selon nos sources, seront intégrés progressivement dans les mois à venir, conformément aux engagements de l’ANPE et le ProDIJ.

Ces jeunes nouvellement recrutés vont bénéficier d’une formation professionnelle de six mois au terme de laquelle, ils signeront un contrat de travail avec Btex.

F. A. A.

24 septembre 2024 par ,