20 malades mentaux errants pris en charge par l’État

Des personnes souffrant de troubles mentaux et en errance sur les artères de Cotonou sont conduites, mercredi 07 Octobre 2020, dans les centres psychiatriques pour leur prise en charge.

Une équipe de sapeurs-pompiers et d’agents de la Police Républicaine conduite par la Direction Générale du Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale (FNDS) est descendue dans les rues de Cotonou mercredi 07 Octobre 2020. Elle a retiré une vingtaine d’individus qui déambulaient dans les rues. Ces personnes souffrant de troubles mentaux sont conduites dans les centres psychiatriques.

L’objectif du gouvernement est de prendre en charge ces malades abandonnés. L’Etat procédera à leur réintégration dans la société grâce à un appui du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance. L’opération intervient en prélude à la journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 Octobre.

La même opération effectuée en 2019 a permis de récupérer et de prendre charge 51 malades mentaux dont 45 sont réintégrés après guérison.

