2 soldats tués, 1 blessé, motos et tenues emportées

Des terroristes présumés ont attaqué une position des Forces Armées Béninoises à hauteur du pont de l’Alibori dans la nuit du lundi 04 juillet 2022. Bilan de l’attaque : 2 soldats tués et 1 blessé. 2 motos, des tenues militaires et des armes auraient été emportées par des groupes armés non encore identifiés.

Un détachement des Forces Armées Béninoises en mouvement sur le pont de l’Alibori dans le Nord du Bénin est tombé dans une embuscade tendue par des terroristes présumés lundi 04 juillet 2022.

Le bilan non encore confirmé par les sources officielles fait état de 2 soldats tués et 1 blessé. Deux (02) motos, des tenues militaires et des armes auraient été emportées.

Selon les informations de Fraternité FM, une radio locale, les deux soldats tués étaient portés disparus à la suite de l’embuscade avant d’être retrouvés morts dans l’après-midi de ce mardi 05 juillet 2022.

Le Nord du Bénin est en proie à l’incursion des groupes armés depuis quelques mois. Le vol de motos et de tenues à l’effigie des Forces Armées Béninoises dans cette énième attaque appelle à la vigilance.

M. M.

5 juillet 2022 par ,