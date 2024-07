2 frères condamnés pour vol de 250 bidons d’huile

En détention provisoire depuis mars dernier, deux frères consanguins arrêtés pour vol de 250 bidons de 25 L d’huile végétale dans un commerce de Cotonou ont été jugés, mardi 30 juillet 2024, au Tribunal de première instance de Cotonou.

Fortunes diverses pour les deux frères arrêtés le 12 mars dernier pour soustraction frauduleuse de deux cent-cinquante (250) bidons de 25 L d’huile végétale d’une valeur de six millions deux cent-cinquante mille (6.250.000) CFA dans un commerce à Cotonou.

A l’audience correctionnelle de flagrant délit du mardi 30 juillet 2024, le Tribunal de première instance de Cotonou a requalifié les faits de " vol " en " escroquerie ".

L’un des prévenus a été relaxé au bénéfice du doute. Celui-ci travaille en qualité d’agent dans le commerce où les bidons ont été soutirés.

Le juge a condamné le second frère à 36 mois d’emprisonnement dont 18 fermes et au paiement de 400. 000 FCFA d’amende pour toutes causes de préjudices confondus.

Selon le mode opératoire des deux frères consanguins, rappelé par la police en mars dernier, l’un des frères se présentait dans le commerce où travaillait le second prévenu avec des bonds de livraison falsifiés. Les bidons d’huile soutirés étaient revendus à raison de 21.000 FCFA le bidon, selon les dépositions des prévenus au Tribunal.

La caissière du commerce a découvert la supercherie suite à la vérification de l’authenticité des bonds de livraison effectuée le 5 mars. C’est ainsi que l’un des frères a été interpellé le 12 mars 2024 à Cococodji, arrondissement de Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le second a été arrêté à Porto-Novo au quartier Kpogbomè. La perquisition effectuée sur les lieux a permis de saisir 239 bidons des deux cent-cinquante soutirés dans le commerce.

M. M.

