2 agents de l’Anatt et un moniteur condamnés pour fraude

Deux (02) agents de l’Agence nationale des transports terrestres (Anatt) et un moniteur ont écopé de 5 ans de prison ferme et 3 ans de prison pour fraude à l’examen du permis de conduire. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict, jeudi 25 juillet 2024.

Accusés de complicité d’abus de fonctions et de complicité de fraude dans les concours et examens, deux agents de l’Anatt et un moniteur ont été jugés par la Criet. Selon Banouto, les prévenus ont pris la somme de 100.000 FCFA chez deux candidats dont une femme en leur garantissant la réussite à l’examen du permis de conduire. Avec les codes des candidats, ils cochent les bonnes réponses lors de l’examen. La candidate n’ayant pas bien compris la consigne donnée par les accusés s’est embrouillée. La supercherie a été mise à nu lorsqu’elle a sollicité l’aide d’un surveillant.

A la barre, informe la même source, les trois accusés ont plaidé non coupables. La Cour a requalifié les faits de « complicité d’abus de fonctions et de complicité de fraude dans les concours et examens » en « fraude dans les examens et concours ». Les deux agents de l’Anatt ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et 2 millions de FCFA d’amende chacun.

Quant au moniteur, il a écopé de 3 ans de prison ferme et un million de FCFA d’amende. Les deux candidats sont condamnés à payer une amende de 500 000 FCFA chacun pour « complicité de fraude dans les examens et concours ». Les 5 prévenus sont aussi condamnés à payer solidairement 5 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts à l’Anatt.

