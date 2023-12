2 Chefs Village d’Avrankou en garde-à-vue

Les Chefs Village (CV) de Ouanho et de Tchakla sis dans la commune d’Avrankou sont en garde-à-vue à la Brigade Economique et Financière (BEF) à la suite de l’interpellation du Chef d’Arrondissement (CA) de Ouanho.

A la suite de Hubert Hounhozounkoun, Chef d’Arrondissement (CA) de Ouanho, placé en garde-à-vue le jeudi 21 décembre 2023, les Chefs Villages (CV) de Ouanho et de Tchakla ont été interpellés 48 heures après.

Les prévenus sont en garde-à-vue à la Brigade Economique et Financière (BEF).

Selon les informations, les élus locaux seraient mis en cause dans une affaire foncière.

Certains parlent du domaine du CEG de Ouanho qui serait réduit d’un hectare. Pour d’autres sources, les élus locaux seraient impliqués dans le dossier de construction de la route Adjarra-Avrankou dont des documents administratifs fonciers ont été antidatés dans le cadre du processus de dédommagement des personnes affectées par les travaux.

