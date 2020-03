19 personnes condamnées de 02 à 15 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a tenu lundi dernier, une audience correctionnelle. Au cours de ladite audience, 14 dossiers ont été vidés et les mis en cause condamnés à des peines allant de 02 à 15 ans de prison. Il leur est reproché des faits d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, le trafic et la détention de stupéfiants.

Au nombre des 19, 12 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement ferme allant de 02 à 15 ans. 07 autres inculpés ont écopé de 05 ans d’emprisonnement dont un an de sursis.

La Cour a relaxé une personne au bénéfice du doute. Elle a également ordonné l’expulsion de 04 personnes du territoire national après épuisement de leur peine.

Les inculpés doivent payer la somme de 18 millions de francs CFA de dommage dans les caisses du Trésor public.

