188 Béninois rapatriés du Koweït

Dans le cadre d’une opération de rapatriement, 188 Béninois sont arrivés ce mercredi 20 mai 2020 à Cotonou par le vol 1503 de la compagnie Kuwait Airways en provenance du Koweït.

Selon les sources officielles parmi les 188 béninois il y a 157 personnes en situation irrégulière au Koweït ; 23 étudiants désireux de revenir momentanément au Bénin en raison de la suspension des cours jusqu’en août 2020 pour cause de Covid-19, 05 apprenants en langue et culture arabes bloqués au Koweït du fait de la fermeture de l’aéroport aux vols commerciaux et 03 Béninois en situation régulière et désireux de retourner au pays.

Les étudiants ont été soumis au test de dépistage du Covid- 19 au centre de dépistage de l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou. Quant aux autres passagers, ils ont été redirigés vers les centres de Porto-Novo et Allada pour y subir les tests de dépistage.

20 mai 2020 par