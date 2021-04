15 marins libérés après leur enlèvement au large du Bénin

Enlevés au large du Bénin en mars dernier, 15 marins sont désormais hors de danger. Leur libération a été annoncée par la compagnie maritime néerlandaise ‘’ De Poli Tankers’’, mercredi 14 avril 2021.

« De Poli Tankers est heureux d’annoncer que les 15 membres d’équipage kidnappés sur leur navire Davide B dans le golfe de Guinée le 11 mars dernier ont été libérés et sont maintenant en sécurité », informe Chiara de Poli, PDG de la compagnie à travers un communiqué.

Selon lui, « les marins sont sains et saufs et peuvent retourner dans leurs familles en Europe de l’Est et aux Philippes et commencer à se remettre de cette expérience traumatisante ».

Davide B a été attaqué alors qu’il naviguait à quelque 210 milles nautiques au sud de Cotonou, au Bénin. Le Davide B, navire-citerne construit en 2016 et battant pavillon maltais, effectuait un « voyage commercial » entre Riga en Lettonie et Lagos au Nigeria.

A.A.A

15 avril 2021 par