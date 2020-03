La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est prononcée sur le premier dossier inscrit au rôle de la troisième session criminelle de l’année judiciaire 2019-2020. Au terme de l’audience, qui a eu lieu lundi dernier au siège de la juridiction spéciale à Porto-Novo, Amour Magnidé et son complice, Pharell Ponty Ahouaga ont été condamnés respectivement à 15 ans et 07 ans de prison ferme. Ils sont tous deux poursuivis pour détournement de deniers publics et complicité de détournement de deniers publics.

Selon le journal La Nation qui a publié l’information, Amour Magnidé alors stagiaire au Trésor public a manipulé le système informatique de virement des pensions dans les banques et les a orientés vers divers comptes que son acolyte Pharell Ponty Ahouaga, un ami de quartier à lui, et logisticien de formation, l’a aidé à créer.

Le mis en cause faisait les virements incriminés dans le compte de sa mère Diane Catrayé, vendeuse de charbon.

A la question de savoir comment il a pu avoir un accès aussi facile au logiciel alors qu’il n’était qu’un simple stagiaire, il déclare à la Cour que c’est son supérieur hiérarchique, Modeste Yétongnon qui lui a communiqué le mot de passe de l’outil informatique. Ce qui lui permet de l’aider quand il est débordé dans ses tâches de virements des pensions.

Le montant mis à leur charge est estimé à 40 696 100 FCFA et représentent des pensions de plusieurs fonctionnaires retraités payés par le Trésor public. Un haut magistrat et ancien président de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC), un ex-chef d’état-major général des Forces armées béninoises, un ancien secrétaire général du gouvernement et plusieurs autres personnalités ont été victimes des détournements orchestrés par les mis en cause.

Dans son verdict, la Cour présidée par le magistrat Cyriaque Dossa, président de la CRIET, a condamné Amour Magnidé et son complice, Pharell Ponty Ahouaga respectivement à 15 ans et 07 ans de prison ferme. Ces condamnations sont assorties d’amendes.

Ainsi, le premier est condamné à payer 50 millions FCFA d’amende et à 39 494 100 FCFA au profit du Trésor public pour toutes causes de préjudices confondus, tandis que le second, Pharell Ponty Ahouaga est condamné à la somme de 3,6 millions FCFA d’amende. Ils ont un délai de 15 jours pour interjeter appel.

F. A. A.

18 mars 2020 par