147 cas de grossesses en milieu scolaire signalés dans l’Atacora

Plus d’une centaine d’élèves ont été mises enceintes dans le département de l’Atacora au premier trimestre de l’année scolaire 2020. Le point statistique a été fait ce jeudi 25 juin 2020 au cours d’une séance ayant réuni les acteurs de la campagne « ZEGROMIS ».

Selon l’Abp, la séance a permis aux acteurs d’apprécier les résultats de la campagne « Zéro grossesse en milieu scolaire pour mille opportunités à l’horizon 2020 », de révéler les forces et faiblesses et de formuler des recommandations pour l’atteinte des objectifs.

A en croire le chef du service social scolaire de la Direction départementale de l’enseignement secondaire, Casmir Banda, 147 cas de grossesses ont été enregistrés au premier semestre de l’année scolaire en cours dans le département de l’Atacora. La commune de Natitingou compte le plus grand nombre avec 42 cas de grossesses. Viennent ensuite les communes de Kérou (24 cas), Matéri (23 cas), Toucountouna (17 cas).

Les autres communes qui ont enregistré de cas de grossesses sont : Pehunco, Kouandé, Cobly, Boukoumbé et Tanguiéta.

La Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance a notifié que 434 mères mineures ont été enregistrées dans le rang des élèves et 709 en milieu d’apprentissage en 2020. Le nombre des élèves mères prend en compte les cas d’abandon pour cause de grossesses et non identifiés par l’administration au niveau des collèges.

« Les résultats ne sont pas certes satisfaisants mais ce n’est pas encore un échec, je souhaite que les recommandations faites soient suivies. Plan International Bénin s’engage à accompagner les actions », a affirmé la représentante du directeur de l’unité nord de Plan International Bénin, Sylvie Kpondéhou.

A.A.A

26 juin 2020 par