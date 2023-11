14 individus déposés en prison ce vendredi

Au terme d’une audience ce vendredi 03 novembre 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), 14 présumés cybercriminels, communément appelés "gaymans " ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour des faits d’escroquerie via internet.

L’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) plus que jamais déterminé à traquer les cybercriminels. 16 d’entre eux ont été interpellés et présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce vendredi 03 novembre 2023. Sur les 16 prévenus, des faits avérés d’arnaque et d’escroquerie en ligne pèsent sur présumés gaymans. La CRIET après l’audience de ce vendredi, a ordonné leur détention provisoire, en attendant leur jugement annoncé pour les prochains jours.

4 novembre 2023 par ,