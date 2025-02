14 cadres promus chefs services de Directions techniques

Quatorze (14) cadres ont été promus Chefs services de Directions des Enseignements Maternel et Primaire.

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou, a procédé, le 7 février 2025, à des nominations à la Direction de l’Enseignement Maternel (DEM) ; la Direction des Examens et Concours (DEC) ; la Direction de l’Enseignement Primaire (DEP) et dans les Directions Départementales des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP).

LISTE DES CADRES PROMUS

