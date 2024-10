137 opérations chirurgicales effectuées par le navire médical chinois

Le navire médical chinois, ‘’Arche de la paix’’ a réalisé avec succès sa mission au Bénin du 17 au 24 octobre 2024.

Fin de mission au Bénin pour le navire-hôpital ‘’Arche de la paix’’. En une semaine, le navire-hôpital a réalisé avec succès 137 opérations chirurgicales, 8 122 consultations et 3 297 inspections auxiliaires. L’une des opérations chirurgicales a été faite par assistance robotique en collaboration avec le deuxième hôpital de l’Université médicale militaire de la Marine de l’Armée populaire de libération, le 21 octobre 2024.

Des milliers de patients souffrant de diverses pathologies ont bénéficié de soins gratuits et de divers médicaments. Les membres de la mission ont aussi mené des activités culturelles avec l’Institut Confucius de l’Université d’Abomey-Calavi. Un match de football amical a été organisé avec des officiers et soldats de la marine béninoise.

Le navire « Arche de la paix » a été mis en service en 2008. Il a déjà sillonné 45 pays et régions à travers le monde. Il a fourni des services médicaux à plus de 290.000 personnes et effectué 1595 opérations.

A.A.A

25 octobre 2024 par ,