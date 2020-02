13 partis politique sur 17 à jour

Le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a reçu depuis octobre dernier, 17 dossiers de partis politiques pour l’obtention du certificat de conformité. Sur ce total, 13 sont déjà en possession du document qui leur donne une personnalité juridique et leur ouvre la voie à toute compétition électorale en République du Bénin. Il s’agit de UDBN, DUD, RE, UP, BR, MOEL-MENIN, FCBE, PRD, FCDB, PFR, PER, GSR, et le Mouvement populaire de libération (MPL).

Les 04 recalées sont USL, le Parti communiste du Bénin (PCB), GA (Gouverner autrement (GA), et FA (Force agissante).

Selon Delphin Tokpon, vice-président du comité technique chargé du contrôle de conformité des partis à la loi, il est reproché à ces formations politiques, le défaut d’organisation de réunion constitutive, et plusieurs autres imperfections. Dans un entretien accordé à la Radio nationale, il a rassuré que ces partis peuvent à tout moment s’adresser au ministère de l’intérieur pour leur formalisation.

Le vice-président du comité technique chargé du contrôle de conformité des partis à la loi a par ailleurs précisé que les citoyens qui remplissent certaines conditions (l’âge minimal de 18 ans au moins) ne doivent pas faire l’objet d’aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante. Lorsqu’ils remplissent les différentes conditions, ils peuvent créer à tout moment leur parti. Mais une fois qu’ils créent, ils viennent déposer leur dossier de constitution au ministère de l’intérieur qui à l’en croire, n’a pas à rejeter.

Le ministère de l’intérieur reçoit le dossier de déclaration administrative de constitution de parti étudie ledit dossier, le ministre de l’intérieur délivre au parti concerné un récépissé provisoire, a-t-il expliqué.

F. A. A.

11 février 2020 par